Какие курсы доллара и евро установили обменники 24 февраля

Источник материала: Tut.by

Доллар на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 февраля растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 24 февраля

На торгах доллар вырос на 0,04% — до 2,6017 рубля (данные на 10.43), евро снизился на 0,02% — до 3,1616 рубля (данные на 10.33), а российский рубль вырос на 0,56% — до 3,5252 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.41).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,64 рубля (Беларусбанк), а ниже всего — 2,603 (МТБ Банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, БСБ Банке, Белорусском народном банке, РРБ-Банке — 2,6 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,2 рубля, а ниже всего — в Беларусбанке — 3,155 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Абсолютбанке, Белорусском народном банке — 3,16 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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