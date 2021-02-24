Интригующая деталь нового интервью Меган Маркл и принц Гарри всплыла в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Стала известна новая деталь резонансного интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл для звезды американского телевидения Опры Уинфри.

В преддверии 8 марта на канале CBS выйдет уже нашумевшее интервью отрекшихся Сассексов , которое заранее нарекли "скандальной бомбой" для королевы. Судя по анонсу телеканалов, пара расскажет о жизни во дворце, давлении публики, переезде и второй беременности . А пока все затаились в ожидании, в сеть попала очень интересная подробность.

Британская ведущая Холли Уиллоби рассказала, что съемочная команда Опры запросила у шоу This Morning кадры из резкого интервью сестры Маркл - Саманты, в котором женщина рассуждает об отношениях Меган с отцом.

Уиллоби подозревает, что эту нарезку включат в скандальное интервью с Уинфри, даже несмотря на то, что в разговоре всплыло много пикантных подробностей.

Напомним, что связь Маркл и ее семьи прервалась в тот момент, когда актриса решила выйти замуж за принца. Теперь скандальный отец герцогини планирует снять фильм о ней .

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