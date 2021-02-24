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Интригующая деталь нового интервью Меган Маркл и принц Гарри всплыла в сети
24.02.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Стала известна новая деталь резонансного интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл для звезды американского телевидения Опры Уинфри.
© AFP 2020 / GLYN KIRK
В преддверии 8 марта на канале CBS выйдет уже нашумевшее интервью
Британская ведущая Холли Уиллоби рассказала, что съемочная команда Опры запросила у шоу This Morning кадры из резкого интервью сестры Маркл - Саманты, в котором женщина рассуждает об отношениях Меган с отцом.
Уиллоби подозревает, что эту нарезку включат в скандальное интервью с Уинфри, даже несмотря на то, что в разговоре всплыло много пикантных подробностей.
Напомним, что связь Маркл и ее семьи прервалась в тот момент, когда актриса решила выйти замуж за принца. Теперь скандальный отец герцогини
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Судя по всему, зрителей ждет множество откровений и неожиданных открытий из тайной жизни герцогов Сассекских.
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