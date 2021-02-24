Романчук: «Более эффективного способа для обвала экономики не придумаешь»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему сдержать инфляцию командно-административными мерами не получится.





Печатный станок пока еще не включен, а вот непопулярные меры уже приняты – премьер-министр Роман Головченко подписал постановление об ограничении роста цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. До конца февраля цены на 62 продукта питания и 50 лекарственных препаратов не должны расти вовсе, а с марта – не более чем на 0,2% в месяц.

Предыдущие попытки административного регулирования цен не помогали стабилизировать ситуацию на рынке – например, в прошлом году мартовское ограничение по росту цен в 0,5% в месяц вынуждены были отменить уже в апреле. Чего стоит ожидать на этот раз от постановления Совмина № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости»?

Известный экономист Ярослав Романчук в экспресс-комментарии «Салідарнасці» предложил два толкования:

– Если предположить саркастическо-исторический вариант, думаю, что Роману Головченко надоело быть частью «ОМОНоэкономики», и он решил сделать так, чтобы катарсис наступил быстрее. Более эффективного способа, чем заморозка цен, для обвала «совковой» экономики не придумаешь, поэтому постановление №100 – не что иное, как ускорение конца этой модели, которая уже со всех сторон сыплется и рушится.

Естественно, это приведет к тому, что начнут исчезать продукты питания, начнет появляться «серый» рынок, ухудшится качество товаров, начнут рушиться бренды – то есть все то, что по крупицам собирали власти, будет рассыпаться. Это равнозначно удару, только более масштабному, по ПВТ – аресты учредителей управляющих компаний IT, «наезды» на них...

Так же и здесь. Это самый большой, смертный грех в экономической политике и экономической науке – начать регулировать цены в открытой экономике, ограничивать их 0,2 или 0,5%. В том ручном режиме, когда у нас это было, Беларусь входила в топ-20 самых неблагополучных стран в мире по инфляции (за период 1993-2019 гг).

Подобные меры никак не спасают, более того, приносят очень серьезные проблемы в искажении структуры цен. Поэтому на уровне теории заговора Роман Головченко очень серьезно воспринял события августа 2020 года и стал своеобразным «тихим катализатором» изменений в системе, чтобы ее обвалить.

А если серьезно, то уровень понимания экономической теории и спрос на экономическую науку в правительстве нулевой. Отсюда и проистекают решения, как подобает людям в погонах: «Прапорщик, остановите поезд». – «Поезд, стой, раз-два!».

Горбачев в свое время ввел «сухой закон» – официальное предложение алкоголя сократилось, но появилась куча нелегальных схем. Можно еще запретить импорт чего-нибудь такого. Например, Россия ввела «санкционку» – получила черный рынок. К тому же укоренилась коррупция, предприятия легли лицом вниз. Потому что, когда издержки растут, причем не только налоговые, но и при покупке разного рода сырья в связи с ростом цен на мировом рынке, и если тут ввести ограничения – ситуация в России уже показала, что предприятия на 60-70% сокращают производство.

У нас будет то же самое. Плюс мы помним о карантине, когда нельзя завезти продукцию из Польши, Литвы, возможности «серого» рынка ограничены…

Такое ощущение, что в правительстве сидят и думают, как бы взорвать ситуацию: надо ударить по ИП – раз , надо ударить по ценам, чтобы потребители поняли, что появляется товарный дефицит – два; что бы еще такого сделать, «раскачать ситуацию, чтобы белорусы поняли, что надо бороться до конца?

Вообще, сегодня самая лучшая стратегия – минимизация контактов с любыми органами госуправления, в том числе финансовыми и экономическими, – резюмирует эксперт.