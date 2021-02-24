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Маргарита Левчук потроллила «полузащитников 3%-го» из ОМОН и ГУБОПиК

24.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Маргарита Левчук потроллила «полузащитников 3%-го» из ОМОН и ГУБОПиК

  • 24.02.2021, 11:17
Маргарита Левчук потроллила «полузащитников 3%-го» из ОМОН и ГУБОПиК

Оперная дива исполнила специальную «Калыханку».

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук выпустила у себя в YouTube новый клип — это «Калыханка полузашчытнікам 3%-ва ацечэства». Ролик появился в Сети ночью 23 февраля.

«Калыханка» — новая композиция юмористического дуэта «Красная зелень», в который входят Маргарита Левчук и гитарист Андрей Паук. Она написана на трасянке, в ней упоминаются ОМОН, ГУБОПиК и «змагары». В кадре Левчук появляется в красно-зеленой одежде, а на коленях у нее «засыпает» мужчина в балаклаве. Ролик на песню вышел ночью 23 февраля, в описании к нему говорится:

— Усім полузашчытнікам 3%-ва ацечэства для здаровава сна очэнь рэкамендуем слушаць нашу калыханку. І асобенна цем, каму глаўны ваенком страны перадал зарад бодрасці.

На момент публикации текста ролик посмотрели более 10 тысяч раз.

Напомним, неделю назад Маргарита Левчук спародировала клип «Накажи их, Боже» о белорусских оппозиционерах, показанный по государственному телеканалу СТВ. В юмористическом ролике упоминаются сцены с автоматом и вертолетом, «Массандра», шпиц Лукашенко, литовские кукловоды, ВНС и сторонники действующей власти — сестры Груздевы, Григорий Азаренок, Николай Карпенков и Игорь Марзалюк. В комментариях к видео писали, что «это стеб высшей пробы» и «достойный ответ в непростые времена».

Маргарита Левчук — известная белорусская оперная певица. В марте 2020 года она уволилась из Большого театра, а теперь активно занимается творчеством на своем канале в YouTube. На нее подписаны около восьми тысяч пользователей.

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