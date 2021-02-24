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Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет
Источник материала: Хартия'97
Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет
Весной начнется вторая волна уличных выступлений.
Об этом изданию
— Я, конечно, считаю, что ситуация будет сохраняться очень сложная, потому что белорусский народ в этом плане очень злопамятный, он все помнит. Я не исключаю, что весной начнется вторая волна уличных выступлений, более жестких. Мы наблюдаем, что активно развивается подполье, там есть активисты, которые настроены на жесткое противостояние с властями, это такая структура сопротивления.
Власти этого боятся, опасаются и пытаются вот эту волну весеннюю остановить. Но спокойной жизни у Лукашенко не будет.
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Весной начнется вторая волна уличных выступлений.
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