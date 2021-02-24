Источник материала: Хартия'97

Майя Санду будет добиваться проведения досрочных выборов в Молдове 24.02.2021, 10:41

Майя Санду

Фото: EPA

Она считает, что нынешний парламент себя дискредитировал.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда признать неконституционным ее указ о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры, заявив, что видит выходом из кризиса проведение досрочных выборов или референдума.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Санду сказала, что видит приоритетом досрочные выборы, поскольку нынешний парламент себя дискредитировал. Желание сформировать новое правительство от коалиции "ПСРМ-ШОР" Санду назвала попыткой "повторного захвата государственных институтов".

Выходов из кризиса, по словам Санду, есть два - досрочные выборы в законодательный орган или референдум. О чем людей могли бы спросить на референдуме, не уточняется.

"Люди понимают, что нужны досрочные выборы. Любое правительство, которое будет мешать коррупционным схемам, отправят в отставку, как это произошло со мной в 2019 году. На президентских выборах я сказала, что нужны досрочные выборы, со мной согласился миллион человек" , - заявила Санду.

23 февраля Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры. Суд также постановил, что президенту и парламентским фракциям необходимо провести новые консультации.

Повторное выдвижение премьера, которого поддержит парламент, было ожидаемым шагом президента - после повторного провала голосования за новое правительство открывается возможность для досрочных парламентских выборов.

Конституция Молдовы определяет два условия, при которых роспуск парламента и досрочные выборы становятся возможными. Это либо блокирование работы парламента с любой причины в течение трех месяцев, либо неспособность парламента утвердить новое правительство.

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