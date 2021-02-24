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Inside The Games: Сегодня НОК Беларуси могут отстранить от Олимпиады

24.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Inside The Games: Сегодня НОК Беларуси могут отстранить от Олимпиады

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  • 24.02.2021, 10:17
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Inside The Games: Сегодня НОК Беларуси могут отстранить от Олимпиады

Так будет, если исполком МОК решит, что репрессии в отношении спортсменов продолжаются.

Сегодня состоится заседание исполкома МОКа, которое пройдет в формате видеоконференции.

В повестке дня среди прочего присутствует и обсуждение ситуации с НОК Беларуси, а также репресмиями в отношении спортсменов, которые высказывают свою гражданскую позицию.

По информации Inside the Games (перевод — «Трибуна»), ожидается, что важное место в повестке дня исполнительного комитета МОК займет вопрос об участии команды Беларуси в Олимпиаде под государственным флагом.

МОК ранее начал расследование в отношении НОК Беларуси.

Сообщалось, что более 100 спортсменов были отстранены от спортивных соревнований в Беларуси с момента подписания открытого письма с призывом положить конец насилию в отношении мирных антиправительственных демонстрантов.

В декабре исполком МОКа постановил, что действия НОК Беларуси противоречат Олимпийской хартии и наложил санкции в отношении руководства комитета.

Санкции включали запрет Александру Лукашенко, его старшему сыну Виктору, первому вице-президенту НОК Беларуси, а также другим членам исполкома НОКа посещать Токио-2020 и прекращение всякой финансовой поддержки.

Inside The Games сообщает, что, если на сегодняшнем заседании исполком МОК решит, что атлеты, протестующие против Лукашенко, все еще подвергаются дискриминации, то могут быть приняты дальнейшие меры, включая отстранение Национального олимпийского комитета и принуждение его спортсменов выступать под олимпийским флагом.

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