Лукашенко хочет дружить с Эстонией

Беларусь, как и раньше, выступает за продолжение всестороннего сотрудничества с Эстонией, «эффективное использование человеческого потенциала и уникального опыта многолетней совместной работы», говорится в поздравлении Александра Лукашенко народу Эстонии с Днем независимости.



Таллинн/ Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

«Появление в прошлом веке на политической карте мира самостоятельного эстонского государства дало начало его новейшей истории. Самоопределение — это не только привлекательные перспективы, но и ответственность за судьбу своего народа. Оно демонстрирует зрелость и несокрушимую веру в будущее для потомков», — приводит слова поздравления пресс-служба Лукашенко.

Он отметил, что Минск и Таллинн более четверти века «находятся в новых реалиях, которые создали дополнительные возможности для предприятий, учреждений и простых людей». «Вместе с тем годы независимости не лишили нас всего ценного и необходимого, что было накоплено многими поколениями наших соотечественников, — подчеркнул Лукашенко. — Сегодня в первую очередь мы должны взаимодействовать для безопасности в регионе и уверенности в завтрашнем дне для наших детей. Белорусы всегда были и останутся вашими добрыми соседями, готовыми вместе обеспечивать достижение такой важной цели».

Следует отметить, что Эстония не признает результаты президентских выборов 2020 года в Беларуси и легитимность Лукашенко на посту главы государства.

«Прошедшие выборы нельзя считать свободными и демократическими. К сожалению, нам известно немного, потому что независимых наблюдателей в Беларуси не было. Все это не позволяет признать результаты выборов. Применение силы против мирных участников протестов недопустимо», — заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 15 августа 2020 года.

Такой же позиции придерживается кабинет министров Эстонии. «Эстония не признает результаты президентских выборов в Беларуси 9 августа, которые не были ни свободными, ни справедливыми. Эстония считает, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за повсеместной фальсификации результатов выборов», — заявили в эстонском правительстве.

По данным Белстата, в 2020 году товарооборот Беларуси и Эстонии составил 165 млн долларов, что на 17,6% больше, чем в 2019 году, в том числе экспорт — 93,1 млн (-13,8%), импорт — 71,9 млн (в 2,2 раза больше). Положительное сальдо составило 21,2 млн долларов.