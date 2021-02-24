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Доллар падает утром в среду
Источник материала: Навiны
Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня открылись по графику (вчера по техническим причинам задержка составили около трех часов).
Доллар теряет совсем немного (0,0002 пункта) и торгуется на уровне 2,6004 белорусского рубля.
Падает и евро. Минус составляет 0,0007 пункта — 3,1616 белорусского рубля.
Российский рубль продолжает серьезно укрепляться, добавляя 0,0182 пункта — 3,5236 белорусского рубля за 100 российских.
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Очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже сегодня открылись по графику (вчера по техническим причинам задержка составили около трех часов).
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