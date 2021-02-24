Источник материала: UDF



Фото: ТАСС



Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции.

Первой проверкой договороспособностей Минска станет «дело Бабарико» и возврат к конституционной реформе», - утверждает близкий кремлевским кругам Телеграм-канал «Незыгарь». «Несмотря на сопротивление Минска , куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев.Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции.Первой проверкой договороспособностей Минска станет «дело Бабарико» и возврат к конституционной реформе», -близкий кремлевским кругам Телеграм-канал «Незыгарь».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую Конституцию Беларуси напишут под присмотром Дмитрия Медведева? А почему бы и нет. Ведь по образованию экс-президент и экс-премьер России - юрист.

По информации ТГ, в ближайшее время в Беларуси может смениться правительство, и новый премьер, с большой долей вероятности, сменитна посту президента. То есть, по сути, начнется реализация «ельцинского варианта» транзита власти.План Кремля по «белорусскому кейсу» предусматривает и еще ряд мер, включая освобождение политзаключенных, начало широкого общественного диалога в Беларуси и продажу России ряда ликвидных промышленных объектов.Стоит отметить, что отношения Лукашенко ссложно назвать теплыми и приятельскими. Еще в 2010 году накануне президентских выборов в Беларуси Медведев, который на тот момент был главой России, выпустил видеообращение, в котором назвал белорусского коллегу недобросовестным союзником.Такую же оценку Лукашенко дал Медведев, уже в должности заместителя главы Совета безопасности РФ, и во время выборов 2020 года.Во время визита Лукашенко в Сочи 22 февраля ожидалось, что на его переговорах с Путиным будет присутствовать и Медведев. Однако на этой встрече он, по официальным данным, не появился. Согласно информации пресс-службы Медведева, произошло это по причине его слишком плотного рабочего графика.