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Новую Конституцию Беларуси напишут под присмотром Дмитрия Медведева?

24.02.2021 11:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Новую Конституцию Беларуси напишут под присмотром Дмитрия Медведева?
Фото: ТАСС
Как утверждают СМИ, именно этот российский политик назначен куратором «белорусского вопроса».

«Несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев.
Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции.
Первой проверкой договороспособностей Минска станет «дело Бабарико» и возврат к конституционной реформе», - утверждает близкий кремлевским кругам Телеграм-канал «Незыгарь».


По информации ТГ, в ближайшее время в Беларуси может смениться правительство, и новый премьер, с большой долей вероятности, сменит Александра Лукашенко на посту президента. То есть, по сути, начнется реализация «ельцинского варианта» транзита власти.

План Кремля по «белорусскому кейсу» предусматривает и еще ряд мер, включая освобождение политзаключенных, начало широкого общественного диалога в Беларуси и продажу России ряда ликвидных промышленных объектов.


Стоит отметить, что отношения Лукашенко с Дмитрием Медведевым сложно назвать теплыми и приятельскими. Еще в 2010 году накануне президентских выборов в Беларуси Медведев, который на тот момент был главой России, выпустил видеообращение, в котором назвал белорусского коллегу недобросовестным союзником.

Такую же оценку Лукашенко дал Медведев, уже в должности заместителя главы Совета безопасности РФ, и во время выборов 2020 года.

Во время визита Лукашенко в Сочи 22 февраля ожидалось, что на его переговорах с Путиным будет присутствовать и Медведев. Однако на этой встрече он, по официальным данным, не появился. Согласно информации пресс-службы Медведева, произошло это по причине его слишком плотного рабочего графика.
 
Теги: Минск
 
 
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