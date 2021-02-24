ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До минус 40 и нулевая видимость. Почти сутки Челябинская область находится в плену сильной метели

24.02.2021 11:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Челябинск — город падающих метеоритов и дымящих заводов — продолжает удивлять мир. Со вчерашнего дня сам миллионник и вся область охвачены стихией: сильная метель парализовала любую жизнь: закрыты почти два десятка региональных трасс и местный аэропорт, без света осталось более сотни населенных пунктов, люди стараются не высовывать носа на улицу. Помните Хавьер? Так вот, это цветочки по сравнению с тем, что творится сейчас в Челябинске и окрестностях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Челябинск — город падающих метеоритов и дымящих заводов — продолжает удивлять мир. Со вчерашнего дня сам миллионник и вся область охвачены стихией: сильная...
 
Новости дня
Новости разные
 
СМИ: Россия сменит своего посла в Беларуси. Что говорят в посольстве?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by