До минус 40 и нулевая видимость. Почти сутки Челябинская область находится в плену сильной метели

Источник материала: Onliner

Челябинск — город падающих метеоритов и дымящих заводов — продолжает удивлять мир. Со вчерашнего дня сам миллионник и вся область охвачены стихией: сильная метель парализовала любую жизнь: закрыты почти два десятка региональных трасс и местный аэропорт, без света осталось более сотни населенных пунктов, люди стараются не высовывать носа на улицу. Помните Хавьер? Так вот, это цветочки по сравнению с тем, что творится сейчас в Челябинске и окрестностях.