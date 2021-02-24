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СМИ: Россия сменит своего посла в Беларуси. Что говорят в посольстве?

24.02.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Мы спросили в российском посольстве в Минске, ожидаются ли кадровые перестановки.

— Указы о назначении послов подписываются президентом России. Такой документ о новом после в Минске не был обнародован, — ответили в посольстве.

Последние четыре года Евгений Лукьянов занимает пост российского посла в Латвии, ему 69 лет. Ранее он был замсекретаря Совбеза России и занимался международными вопросами. Утверждается, что кандидатура согласована и подписание соответствующего указа ожидается «в ближайшее время».

Если назначение состоится, это будет третий российский посол в Минске за последние три года.

Послу в Беларуси Дмитрию Мезенцеву прочат должность госсекретаря Союзного государства, об этом сообщал РБК со ссылкой на источники. Официального подтверждения новой кандидатуры не было, но нынешний госсекретарь СГ Григорий Рапота рассказал, что планирует завершить свою работу на этом посту.

 
Теги: Минск
 
 
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Новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Мы...
 
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