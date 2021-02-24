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СМИ: Россия сменит своего посла в Беларуси. Что говорят в посольстве?
Источник материала: Onliner
Новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева,
— Указы о назначении послов подписываются президентом России. Такой документ о новом после в Минске не был обнародован, — ответили в посольстве.
Последние четыре года Евгений Лукьянов занимает пост российского посла в Латвии, ему 69 лет. Ранее он был замсекретаря Совбеза России и занимался международными вопросами. Утверждается, что кандидатура согласована и подписание соответствующего указа ожидается «в ближайшее время».
Если назначение состоится, это будет третий российский посол в Минске за последние три года.
Послу в Беларуси Дмитрию Мезенцеву прочат должность госсекретаря Союзного государства, об этом
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Новым послом России в Беларуси станет Евгений Лукьянов, который сменит на этом посту Дмитрия Мезенцева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Мы...
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