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Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов

24.02.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Twitter заблокировал около 100 аккаунтов, предположительно связанными с российскими государственными органами.

Об этом социальная сеть объявила в специальном заявлении во вторник, 23 февраля, передает DW.

Заблокированные российские аккаунты, как следует из заявления, подразделяются на две группы. Первая группа из 69 фейковых аккаунтов, связанных с российскими государственными институциями, распространяла российскую официальную точку зрения, а также - "подрывала веру в НАТО и стабильность альянса".

Вторая группа из 31 аккаунта предположительно связана с Агентством интернет-исследований - "ольгинской фабрикой троллей". Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

Всего во вторник Twitter объявил о блокировке 373 аккаунтов, связанных с Россией, Арменией и Ираном. В том числе были заблокированы 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении и распространявших негативную информацию об Азербайджане.

13 февраля Twitter на время заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Доступ к учетной записи был закрыт, блокировка сопровождалась стандартной записью: "Twitter приостанавливает аккаунты, которые нарушают правила Twitter".

 
 
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Twitter заблокировал около 100 аккаунтов, предположительно связанными с российскими государственными органами.
 
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