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Fitch подтвердило рейтинги Белгазпромбанка

24.02.2021 11:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем суверенному рейтингу Республики Беларусь – долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) «B», прогноз «Негативный».

В отчете Fitch Ratings в качестве основных драйверов рейтинга указаны восстановление операционного контроля над ОАО «Белгазпромбанк» со стороны его основных акционеров – ПАО «Газпром» (BBB/Прогноз «Стабильный») и Банка ГПБ (АО) (BBB-/Прогноз «Стабильный»), каждому из которых принадлежит по 49,82% в уставном фонде банка, и, как следствие, снятие неопределенности относительно доступа банка к финансовым ресурсам материнской компании, сообщает пресс-служба банка.

Также отмечено прекращение оттоков депозитов и сохранение ОАО «Белгазпромбанк» достаточного запаса ликвидных активов. Банку удалось сохранить качество кредитного портфеля, который традиционно демонстрировал более высокую устойчивость по сравнению с кредитными портфелями конкурентов.

Благодаря обеспечению сбалансированной структуры активов и пассивов банка и прибыльной деятельности по итогам года ОАО «Белгазпромбанк» обеспечен достаточный запас нормативного капитала: показатель норматива достаточности нормативного капитала составил 17,9% при установленном регулятором минимальном значении 12%.

Рейтинги Fitch Ratings, присвоенные ОАО «Белгазпромбанк»: Долгосрочный РДЭ: «B», прогноз «Негативный»; Краткосрочный РДЭ: «B»; Рейтинг поддержки: «4»; Рейтинг устойчивости: «b».

 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Белгазпромбанка на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, соответствующем...
 
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