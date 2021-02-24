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Водителя, который скрылся с Дзержинского, когда силовики громили авто, будут судить за сопротивление гаишнику
Источник материала: Tut.by
Следователи завершили расследование уголовного дела о сопротивлении сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженном с применением насилия,
По данным следствия, в ночь на 24 сентября 36-летний водитель Volkswagen Passat наехал на сотрудника ГАИ, который находился при исполнении служебных обязанностей, и служебный автомобиль. Наезд был совершен с целью уклониться от разбирательства и скрыться.
Согласно материалам уголовного дела, незадолго до случившегося обвиняемый ехал по проспекту Дзержинского по встречной полосе. Не подчинившись законным требованиям сотрудников ГАИ об остановке, он решил скрыться и заехал во двор одного из домов на улице Разинской. Когда инспектор вышел из служебного автомобиля и направился к нарушителю, тот начал движение задним ходом с открытой дверью, наехал на сотрудника милиции и повредил служебный транспорт.
Следователи предъявили мужчине обвинение по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику ОВД, сопряженное с применением насилия) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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Водителя, который скрылся с Дзержинского, когда силовики громили авто, будут судить за сопротивление гаишнику
Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
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