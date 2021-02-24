В Беларуси запустили облачного провайдера в формате Amazon

Источник материала: Tut.by

IBA Group запустила первого в Беларуси облачного провайдера в формате Amazon. Разработчики также собрали «вселенную сервисов», чтобы было проще «мигрировать» из зарубежных «облаков», говорится в пресс-релизе.



Фото: IBA

Облачный провайдер использует мощности дата-центра IBA в Парке высоких технологий. Он развивает в Беларуси модель IaaS («инфраструктура как сервис»), но на более высокотехнологичном уровне. В основе — платформа ICDC и виртуальные машины с GPU, которые, по заявлению компании, легко справляются с 3D-моделированием, рендерингом, сложной аналитикой, искусственным интеллектом и машинным обучением.

Также заявляется, что провайдер использует быстрые диски NVMe, которые превосходят обычные SSD в 2−3 раза. Это позволяет обрабатывать гораздо больше запросов за одно и то же время (IOPS) и задействовать многопоточность. Тем самым можно повысить скорость работы приложений и сервисов, развернутых в «облаке».

Ресурсы работают в изолированной виртуальной сети (VPC), где можно полностью контролировать среду: создавать подсети, управлять видимостью, настраивать таблицы маршрутизации и сетевые шлюзы.

«Сервис создавался под IT-разработчиков, которые предъявляют высокие требования к облачному хостингу, но мы открыты и для компаний из других отраслей. Мы рассчитываем, что с появлением в Минске сервиса, как у Amazon и Azure, многие задумаются о возвращении», — рассказали в компании.

В пресс-релизе отмечается, что тарифы «примерно вдвое ниже, чем у других облачных провайдеров». При этом стоимость ресурсов рассчитывается по принципу uptime — за фактическое время работы виртуальной машины.

Чтобы ускорить процесс, в IBA Cloud разработали плагин для быстрой миграции из Amazon. Сервис включает комплексный набор инструментов для девелоперов по модели SaaS — более 100 образов для быстрого развертывания. Они упрощают создание информационных систем.