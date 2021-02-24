Кость древней собаки раскрыла путь первых жителей Америки

Источник материала: Tut.by

На побережье Аляски обнаружили фрагмент собачьей кости возрастом около 10 тысяч лет. Находка стала древнейшим известным свидетельством присутствия одомашненных собак в Северной Америке. Она может служить и новым доводом в пользу гипотезы прибрежной миграции, согласно которой заселение Нового света происходило с севера на юг, от берегов Берингии вдоль кромки Тихого океана. О находке рассказывается в пресс-релизе Университета штата Нью-Йорк в Буффало, пишет Naked Science .



Фото: Douglas Levere, University at Buffalo

Гипотеза предполагает, что в более далекие от моря регионы мигранты двинулись намного южнее, добравшись до края ледника, тогда накрывавшего часть Кордильер. Соперничает с ней версия о том, что переселение шло через заледеневший Берингов пролив и далее вглубь материка, откуда уже началось движение на юг. В пользу прибрежной миграции свидетельствует целый ряд находок, включая отпечатки ног, оставленных около 13 тысяч лет назад на острове Калверт на западном побережье Канады.

Поддерживает гипотезу и новая находка, о которой сообщается в статье, готовящейся к выходу в журнале Proceedings of the Royal Society B. Это фрагмент бедренной кости собаки, найденный в начале 2000-х на самом юге Аляски, на материковой части восточнее острова Врангеля. Образец датировали возрастом около 10 150 лет — концом последнего ледникового периода. Считается, что одомашнивание собак произошло в Сибири задолго до заселения Америки и они могли появиться здесь уже вместе с первыми мигрантами.

Шарлотте Линдквист (Charlotte Lindqvist) и ее коллегам удалось секвенировать полный митохондриальный геном и сравнить его с геномами некоторых современных и древних собак. Таким способом линию этого животного проследили до собак, живших в Сибири в последнем ледниковом периоде. Впрочем, сохраняется вероятность того, что это животное оказалось в Америке случайно и добралось туда само, без людей.

В той же пещере Лойер (Lawer Cave), где была найдена косточка, обнаружили человеческие останки, хотя более поздние. Однако, по мнению ученых, уже сами по себе эти останки свидетельствуют о том, что пещера в те эпохи была достаточно комфортна для заселения. Кроме того, более ранние следы людей присутствуют в расположенных неподалеку пещерах. Так что, хотя прямых указаний на то, что эта собака была домашней, нет, в целом это можно признать вполне вероятным. На то же косвенно указывает изотопный состав образца. Он свидетельствует о диете, богатой рыбой, мясом морских котиков и даже китов.