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Белорусская оперная певица посвятила новую песню «ўсім полузашчытнікам 3%-ва ацечэства»
Источник материала: Tut.by
Белорусская оперная певица Маргарита Левчук
«Калыханка» — новая композиция юмористического дуэта «Красная зелень», в который входят Маргарита Левчук и гитарист Андрей Паук. Она написана на трасянке, в ней упоминаются ОМОН, ГУБОПиК и «змагары». В кадре Левчук появляется в красно-зеленой одежде, а на коленях у нее «засыпает» мужчина в балаклаве. Ролик на песню вышел ночью 23 февраля, в описании к нему говорится:
— Усім полузашчытнікам 3%-ва ацечэства для здаровава сна очэнь рэкамендуем слушаць нашу калыханку. І асобенна цем, каму глаўны ваенком страны
На момент публикации текста ролик посмотрели более 10 тысяч раз.
Напомним, неделю назад Маргарита Левчук
Маргарита Левчук — известная белорусская оперная певица. В марте 2020 года она уволилась из Большого театра, а теперь активно занимается творчеством на своем канале в YouTube. На нее подписаны около восьми тысяч пользователей.
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Белорусская оперная певица Маргарита Левчук выпустила у себя в YouTube новый клип - это «Калыханка полузашчытнікам 3%-ва ацечэства». Ролик появился в Сети ночью 23...
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