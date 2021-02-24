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Под Речицей у дальнобойщика из Азербайджана слили 655 литров топлива
Источник материала: Tut.by
В Речицком районе неизвестные слили из фуры 655 литров топлива,
30-летний водитель грузового автомобиля DAF из Азербайджана остановился на ночь на стоянке недалеко от Речицы на трассе граница РФ — Гомель — Кобрин. Утром мужчина обнаружил сорванную запирающуюся крышку бензобака и пропажу топлива.
Оказалось, из фуры слили 655 литров.
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30-летний водитель остановился на ночь на стоянке недалеко от Речицы.
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