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Oopc! Клайпедский порт в январе увеличил перевалку грузов на 13%
Источник материала: Партизан
Клайпедский порт в январе 2021 года увеличил объем перевалки грузов на 12,8% по сравнению с показателем января 2020 года - до 3,82 млн тонн, сообщила дирекция порта.
Росли погрузки всех групп грузов: наливных - на 39%, насыпных - на 10%, генеральных - на 3,3%.
"Таких хороших результатов, честно говоря, мы не ожидали, они превзошли ожидания в разы. Нефтепродукты - самая большая неожиданность, так как условия для бизнеса очень сложные. Нам известно о подписании договоров между Беларусью и Россией об экспорте продуктов их НПЗ через российские порты", - сказал BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас.
По его словам, в наибольшей мере рост перевалки был обусловлен погрузками нефтепродуктов и зерна - в январе по сравнению с январем прошлого года они выросли соответственно на 58% - до 589 тыс. тонн и в 2,5 раза, до 343 тыс. тонн.
Рост перевалки зерна обусловлен хорошим урожаем в Литве. Этот фактор будет положительно сказываться на погрузках порта еще примерно до июля.
Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный, глубоководный порт, в котором действуют 14 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний.
Это самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря, крупнейший порт в странах Балтии. В 2020 году порт Клайпеды увеличил перевалку грузов на 3,2% по сравнению с показателем 2019 года - до рекордных 47,7 млн тонн, передает
Именно против него ввел "санкции" Лукашенко, приказав переориентировать беларуские грузопотоки на Россию. Но, похоже, для Клайпедского порта - это сродни комариному укусу
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Клайпедский порт в январе 2021 года увеличил объем перевалки грузов на 12,8% по сравнению с показателем января 2020 года - до 3,82 млн тонн, сообщила дирекция порта.
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