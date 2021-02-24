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Oopc! Клайпедский порт в январе увеличил перевалку грузов на 13%

24.02.2021 11:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клайпедский порт в январе 2021 года увеличил объем перевалки грузов на 12,8% по сравнению с показателем января 2020 года - до 3,82 млн тонн, сообщила дирекция порта.

Росли погрузки всех групп грузов: наливных - на 39%, насыпных - на 10%, генеральных - на 3,3%.

"Таких хороших результатов, честно говоря, мы не ожидали, они превзошли ожидания в разы. Нефтепродукты - самая большая неожиданность, так как условия для бизнеса очень сложные. Нам известно о подписании договоров между Беларусью и Россией об экспорте продуктов их НПЗ через российские порты", - сказал BNS директор порта по маркетингу и общим вопросам Артурас Друнгилас.

По его словам, в наибольшей мере рост перевалки был обусловлен погрузками нефтепродуктов и зерна - в январе по сравнению с январем прошлого года они выросли соответственно на 58% - до 589 тыс. тонн и в 2,5 раза, до 343 тыс. тонн.

Рост перевалки зерна обусловлен хорошим урожаем в Литве. Этот фактор будет положительно сказываться на погрузках порта еще примерно до июля.

Клайпедский порт - мультимодальный, универсальный, глубоководный порт, в котором действуют 14 крупных стивидорных, судоремонтных и судостроительных компаний. 

Это самый северный незамерзающий порт на восточном побережье Балтийского моря, крупнейший порт в странах Балтии. В 2020 году порт Клайпеды увеличил перевалку грузов на 3,2% по сравнению с показателем 2019 года - до рекордных 47,7 млн тонн, передает interfax.by

Именно против него ввел "санкции" Лукашенко, приказав переориентировать беларуские грузопотоки на Россию. Но, похоже, для Клайпедского порта - это сродни комариному укусу
 
 
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Клайпедский порт в январе 2021 года увеличил объем перевалки грузов на 12,8% по сравнению с показателем января 2020 года - до 3,82 млн тонн, сообщила дирекция порта.
 
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