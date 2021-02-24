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ТК Незыгарь назначил Медведва "куратором Беларуси"
Источник материала: Партизан
Телеграм-канал "Незыгарь", специализирующийся на кремлевских сливах, объяснил, почему в контексте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи все время говорили про Дмитрия Медведева.
Несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев, пишет "Незыгарь". Через него будет идти вся координация вопросов стабилизации ситуации и дальнейшей интеграции.
Первой проверкой договороспособностей Минска станет дело Бабарико и возврат к конституционной реформе.
Напомним, что Медведев так и не приехал на встречу с Лукашенко. Занят был. Но по телефону поговорили и договорились встретиться.
А тем временем суд над Виктором Бабарико под предлогом чьей-то болезни вчера был остановлен на неопределенное время.
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Телеграм-канал "Незыгарь", специализирующийся на кремлевских сливах, объяснил, почему в контексте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи все время говорили про...
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