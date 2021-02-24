Экс-возлюбленный Бузовой попал в больницу с перебинтованной головой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший избранник Ольги Бузовой - блогер Давид Манукян - оказался в больничной палате и шокировал своих подписчиков в соцсетях.

Бузова рассталась с бойфрендом в январе, обвинив его в плохом поведении и изменах. Пока Бузова делилась откровениями с подписчиками, Дава оттачивал мастерство в шоу "Танцы со звездами", но так и не смог одержать победу в конкурсе и занял второе место. После он и вовсе оказался в больничной палате.

Дава вышел на связь с поклонниками из больницы и признался, что перенес сложную операцию. Изнеможенный вид блогера, слабый голос и бинты на голове шокировали сеть.

Бывший парень Бузовой не объяснил, что случилось с ним на самом деле, но пожаловался на ужасное самочувствие.

Как же на это отреагировала "поющая ведущая" - пока неизвестно. Напомним, что недавно Бузова записала эмоциональное признание для бывшего парня.

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