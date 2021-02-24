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Экс-возлюбленный Бузовой попал в больницу с перебинтованной головой
24.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывший избранник Ольги Бузовой - блогер Давид Манукян - оказался в больничной палате и шокировал своих подписчиков в соцсетях.
Бузова
Дава вышел на связь с поклонниками из больницы и признался, что перенес сложную операцию. Изнеможенный вид блогера, слабый голос и бинты на голове шокировали сеть.
Бывший парень Бузовой не объяснил, что случилось с ним на самом деле, но пожаловался на ужасное самочувствие.
Как же на это отреагировала "поющая ведущая" - пока неизвестно. Напомним, что недавно Бузова записала
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После финала "Танцев со звездами" блогер столкнулся с серьезными проблемами и поделился шокирующими кадрами в соцсетях.
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