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Экс-возлюбленный Бузовой попал в больницу с перебинтованной головой

24.02.2021 11:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший избранник Ольги Бузовой - блогер Давид Манукян - оказался в больничной палате и шокировал своих подписчиков в соцсетях.

Бузова рассталась с бойфрендом в январе, обвинив его в плохом поведении и изменах. Пока Бузова делилась откровениями с подписчиками, Дава оттачивал мастерство в шоу "Танцы со звездами", но так и не смог одержать победу в конкурсе и занял второе место. После он и вовсе оказался в больничной палате.

Дава вышел на связь с поклонниками из больницы и признался, что перенес сложную операцию. Изнеможенный вид блогера, слабый голос и бинты на голове шокировали сеть.

Бывший парень Бузовой не объяснил, что случилось с ним на самом деле, но пожаловался на ужасное самочувствие.

Как же на это отреагировала "поющая ведущая" - пока неизвестно. Напомним, что недавно Бузова записала эмоциональное признание для бывшего парня.

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После финала "Танцев со звездами" блогер столкнулся с серьезными проблемами и поделился шокирующими кадрами в соцсетях.
 
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