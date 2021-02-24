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Выставка IDEX-2021: фурор мирового ВПК и позор санкционной России

24.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Выставка IDEX-2021: фурор мирового ВПК и позор санкционной России

  • Александр Коваленко
  • 24.02.2021, 12:15
Выставка IDEX-2021: фурор мирового ВПК и позор санкционной России

Москва показала новое «оружие» всего лишь в виде макетов.

Выставка достижений в области ВПК, проходящая в Абу-Даби, IDEX-2021, уже стала поводом для обсуждения крайне ограниченных возможностей России по представлению своих вооружений на международном рынке. В частности, речь идет о том, что Россия, планировавшая триумфальную презентацию своей танковой платформы Т-14 “Армата”, из-за опасений относительно ареста привезенной техники, привезла лишь макет.

Но важно даже не то, что фурор с Т-14 “Армата” получился смазанным и блеклым, на уровне полноценного фиаско. Важно то, что практически весь свой модельный ряд военной техники на IDEX-2021 Россия представила в виде макетов!

Так, в рамках мероприятия уже был проведен динамический показ наземной и морской техники, но в нем не приняла участие ни одна единица российской техники. Десятки ББМ завлекали потенциальных покупателей реальной демонстрацией, а российские “не имеющие аналогов в мире” экземпляры предлагались в виде макетов, возможностям которых следовало верить на слово.

Однако, после того, как российская техника себя не самым лучшим образом проявила в целом ряде горячих точек на карте мира, от Сирии до Нагорного Карабаха, верить на слово в непобедимость и надежность российских БМП, БТР, танков и тем более ЗРК и комплексов РЭБ, уже никто не станет. А с учетом того, что зачастую ТТХ российской техники преподносится с округлением в лучшую для экспорта сторону, то есть быстрее, дальнобойнее, точнее, выносливее, живучее и разрушительнее, чем есть на самом деле, без сопровождения подтверждающих данные показатели материалов, неудобных вопросов к ним возникает все больше и больше.

Но все же, IDEX-2021 это вовсе не демонстрация суровой реальности, в виде устаревших технологий российского оружия, не способного справится даже с тем, под что оно создавалось, например, ударные БПЛА или современные ПТРК. IDEX-2021 — это демонстрация того, что Россия сейчас не способна легально заниматься не то, чтобы продажей оружия, но и банально его рекламой на международных выставках. А это, в свою очередь, заставляет задаться вопросом потенциальным покупателям, а стоит ли закупать оружие, которое в итоге может вылиться в серьезные финансовые убытки?

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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Москва показала новое «оружие» всего лишь в виде макетов.
 
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