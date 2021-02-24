Источник материала: Хартия'97

Лидер РЭП на БелАЗе: Ко многим приходит понимание, что на этот раз просто отсидеться не получится 24.02.2021, 12:08

Алексей Губич

Алексей Губич рассказал о протестной солидарности в Жодино и на заводе.

Как протестные настроения зарождались в головах рабочих БелАЗа, поменялись ли они спустя полгода после президентских выборов и почему люди перестают бояться, «Салідарнасці» рассказал председатель первички профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) на жодинском заводе Алексей Губич.

33-летний Алексей Губич работает на предприятии токарем инструментального цеха с 2018 года. До прошлого лета мужчина старательно выполнял должностные обязанности, не вступая в конфликты с руководством, переживая, что может остаться без премии. Но в августе 2020-го все изменилось.

– После выборов коллектив нашего предприятия разделился. Очень многие поняли, кто есть кто, хоть раньше некоторые были иного мнения о своих коллегах по цеху, – делится впечатлениями Алексей, который вскоре после выборов создал и возглавил на БелАЗе первичку профсоюза РЭП. Таким образом Губич и его единомышленники решили отстаивать права: свои и коллег. Минувшей осенью многие работники столкнулись с притеснениями со стороны администрации предприятия за высказывание своего мнения.

– С каждым днем на нас растет давление со стороны администрации, – поясняет Алексей. – Меня за мою активность и профсоюзную деятельность сейчас даже пытаются уволить, а также наказать иными способами. До августовских событий я боялся потерять работу, но это было раньше. Тогда все было относительно спокойно.

Алексей уточняет, что невозможно спокойно наблюдать и терпеть то, что произошло и продолжает происходить после выборов. И что на самом деле это миф – что тебя уволят, и ты пропадешь, жизнь закончится.

– Я не боюсь, поскольку знаю, что можно легко переучиться и найти новую работу. Знаю это на примерах коллег. Бояться не стоит, не зря ведь говорят, что мы всю жизнь учимся. Даже если поиск работы немного затягивается, на помощь приходят друзья, знакомые. Жодино – городок небольшой, помогают даже люди с улицы, которых вы не знаете, но которые знают вашу историю увольнения, ведь они моментально разлетаются по городу. Люди не остаются без копейки в кармане: тем, кого наказали большими штрафами, белорусы быстро скидываются, чтобы компенсировать такие траты. В этом плане наш народ показал истинный смысл понятия «солидарность».

Общество очень злит вранье властей. Не надо думать, что белорусы темные и многого не понимают, считает Алексей. Это давно уже не так.

– Наше общество умное, развитое, понимающее. Отсюда вытекают и его настроения – люди уже не хотят соглашаться на условия власти. На мой взгляд, властям очень быстро необходимо идти на диалог с обществом, с белорусами, чтобы хоть как-то попытаться успокоить гнев народа, – продолжает рассказ Губич, уточняя, что часто происходит наоборот. Например, руководство их предприятия старается побыстрее избавиться от работников, которых осудили за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, – им не продлевают контракт.

– Когда люди, отсидев сутки по статье 23.34, возвращаются на работу, их пытаются подставить. Например, члена профсоюза РЭП после административного ареста, на 100% лишили всех доплат. Но распоряжение об этом человеку не выдали. Работник пытался добиться, чтобы ему показали этот документ. В итоге пошел к генеральному директору, чтобы написать заявление о выдаче распоряжения о лишении доплат.

В результате ему вручили уведомление, что он отсутствовал на рабочем месте около 5 минут. Объявили повторный выговор и сразу подали на увольнение. Второй уволенный член нашего профсоюза имел выговор еще с марта прошлого года. В декабре он попадает на 10 суток, а в январе его быстренько увольняют. 26 февраля состоится суд по первому уволенному, чуть позже будет и по второму человеку. Мы будем отстаивать права своих членов.

Отношения между нанимателем и работниками день ото дня накаляются все сильнее. В том числе и потому, что руководство все больше прибегает к репрессивным методам управления, чем злит еще сильнее. Рабочие понимают, что единственный выход – сплотиться и дать отпор.

Когда на предприятии начали сбор подписей от имени провластной ФПБ за отмену санкций в отношении некоторых белорусских предприятий, работники начали задавать руководству неудобные вопросы. Например, почему сотрудники тех предприятий, которые находятся под санкциями, сами не записали видеообращение к белорусам с просьбой собрать подписи?

В некоторых подразделениях на работников оказывали моральное давление: мол, подпиши, не то хуже будет. Порой тех, кто не подписывал, руководство предупреждало, что раз так – не видать им нового контракта. И уж тем более придется забыть про все «плюшки» от предприятия, которые получали раньше...

Такому натиску руководства удалось противостоять лишь совместными усилиями и благодаря поддержке коллектива. Правда были и те, кто, на словах соглашаясь с позицией коллег, позже втихаря шли ставить подпись за отмену санкций. Но большинство работников все равно отказывались это делать.

– Страх будет с человеком всегда, самое главное, – стараться трезво смотреть на ситуацию, – говорит Губич. – Да, многие после суток перестали быть активными, тому виной, скорее всего, боязнь потерять работу, накопленные за жизнь материальные блага. Но немало и тех, кто, получив штрафы или выйдя из изолятора, с еще большим рвением начинают сопротивляться несправедливости, проявляя свою активность. Все зависит от самого человека, в том числе от того, как он оценивает свои силы. Мне и коллегам в большинстве случаев помогает побороть страх общение и примеры других активистов.

Понятно, что сейчас многие запугивают сами себя, мысленно накручивая в голове ситуации, которые в реальной жизни могут и не произойти. Обычно я всегда прямо говорил человеку, что он не нарушает законодательство нашей страны и может быть спокоен. Да, сейчас в нашей стране, скажем так, наблюдается правовой дефолт. Но ведь если не пытаться вернуть законы на их место – то они могут никогда и не заработать. И белорусам будет только хуже.

Поэтому сейчас ко многим приходит понимание, что на этот раз просто отсидеться в сторонке не получится. И люди, преодолевая страх и неверие, начинают проявлять активность. Могу с уверенностью сказать, что в данный момент на нашем предприятии очень много работников, которые, несмотря на ситуацию, не унывают, продолжая верить, что у нас в стране все будет хорошо.

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