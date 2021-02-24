Симуляция года: футболист сам кинул себе в голову предмет и упал как подкошенный

Источник материала: Tut.by

Полузащитник клуба «Батанекос» Росбин Рамос попытался эпично обмануть судью во время матча против «Депортиво Сан-Лоренцо» в третьем дивизионе чемпионата Гватемалы, передает eurosport.

Пока футболисты обеих команд спорили с арбитром, 22-летний венесуэлец поднял предмет, брошенный на поле болельщиком, ударил себя им по лицу и рухнул на газон — так Рамос сделал вид, что бросок фаната достиг цели.