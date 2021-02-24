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Глаза боятся, а лапы делают: посмотрите, как кот реагирует на сигнализацию
Источник материала: Tut.by
О любви кошек к нагретым капотам автомобилей многим уже давно известно, и не все владельцы авто согласны с этим мириться. Один из таких записал видео с покушением на его машину: чтобы отогнать четвероногого, он включил сигнализацию. Кот, конечно, был в шоке, но отступать не стал.
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О любви кошек к нагретым капотам автомобилей многим уже давно известно, и не все владельцы авто согласны с этим мириться.
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