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Как выглядит строительство храма, ради которого чуть не вырубили сквер Котовка
Источник материала: Tut.by
В 2016 году жители Сельхозпоселка встали на защиту своего сквера Котовка после того, как столичные власти решили отдать часть зеленой зоны под строительство костела. Расчистку территории пришлось прекратить. Минчане остались со своим сквером, а католической церкви выделили новый участок — в районе парка Дружбы народов. Realt.by
Участок площадью 0,8 гектара на улице Некрасова выделили католической церкви летом 2019 года. Теперь эта земля принадлежит религиозной общине «Римско-католический приход святых Апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазенод» на праве постоянного пользования.
Строительство рядом с парковой зоной стартовало осенью того же года. Как рассказывал тогда настоятель прихода отец Петр Антоний, из-за смены площадки проект костела пришлось немного изменить.
Сегодня здание костела на окраине парка Дружбы народов почти достроено. Новое место, где возводится католический храм, ничем особенным не примечательно. Раньше здесь, напротив заправки «Белоруснефть», был пустырь.
Известно, что католический храм возводится в том числе и на пожертвования прихожан. Закончить строительство костела планируется уже в текущем году.
Что это за история с Котовкой?
Изначально храм хотели построить в сквере
Письма с просьбой остановить вырубку и найти другое место под строительство люди писали в Мингорисполком, администрацию Советского района и главе католической церкви Тадеушу Кондрусевичу. Но везде получали ответ: вырубка, как и строительство, законны, а новое место для костела искать нецелесообразно, так как на подготовку площадки в Котовке и проект уже потрачены немалые средства прихожан.
Тем не менее вырубку приостановили на время гнездования птиц. А когда ее возобновили, местные и активисты снова вышли защищать сквер. Девять часов противостояния с «Зеленстроем» закончились тем, что тогдашний глава Минска Андрей Шорец
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В 2016 году жители Сельхозпоселка встали на защиту своего сквера Котовка после того, как столичные власти решили отдать часть зеленой зоны под строительство...
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