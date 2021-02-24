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Что произошло в Сочи? Кремлевские тг-каналы "сливают" слухи о скандале Лукашенко и Путина

24.02.2021 12:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Официальные источники — почти молчат

Александр Лукашенко 22 февраля встретился в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Официальных итогов встречи нет до сих пор. А вот неофициальных – хватает.

Как сообщает телеграм-канал «Пул Первого», уже на следующий день после личной встречи Лукашенко и Путин вновь созвонились. По данным тг-канала, обсудили функционирование налоговой системы, кооперацию в ВПК, усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях.

В чем срочность такого созвона, не уточняется. Не может же он быть связан с тем, что в Минске из-за болезни судьи отложили минимум до 9 марта суд на экс-претендентом в президенты Беларуси и экс-главой «Белгазпромбанка» Виктором Бабарико?

Незыгарь: Разговор был жестким

А вот российский телеграм-канал «Незыгарь» расценивает молчание в Москве и Минске как свидетельство того, что «разговор в Сочи между Путиным и Лукашенко был весьма и весьма жестким». Возможно, они «даже и поругались».

По данным «Незыгаря», «Лукашенко вновь начинает войну против российских СМИ», чтобы «как можно быстрее избавиться от кремлёвских аутсорсеров».

Издание отмечает, что «в Беларуси может быть выбран  «ельцинский сценарий» транзита власти».

«Главное — проблема не решена; вопросы отложены. Хотя Минск утверждает, что все под контролем - это далеко не так. Проблемы нарастают; экономический кризис налицо; конфликт с обществом не решен; стратегия репрессий увеличивает риски на фоне активизации Запада», — объясняют источники тг-канала недовольство Москвы Минском.

Готовится транзит власти

Отмечается, что Лукашенко в Сочи попросил еще полгода для завершения «транзита власти». Москва выступит гарантом соблюдения договоренностей во время «транзита».

При этом премьер Головченко, руководители КГБ, МВД и МИД до 15 марта могут быть отправлены в отставку. А «будущим «транзитом» в Минске будет заниматься новый премьер-министр», кандидатуру которого утвердят не позднее 15 апреля. Также до 15 марта обещано опубликовать проект конституционных поправок, исключающих в том числе «стремление Беларуси к нейтралитету».

Сам Лукашенко до 1 мая якобы проведет встречу с оппозицией, включая членов КС, Латушко и Тихановскую. Все обвинения с них скорее будут сняты, а дело «Белгазпромбанка» должно быть закрыто. До 15 апреля Бабарико и Колесникова должны быть освобождены, пишет «Незыгарь».

По его информации, «новые российские кредиты обещаны только под нового премьера и запуск «транзита»». «Несмотря на сопротивление Минска, куратором белорусского кейса становится Дмитрий Медведев», — пишет «Незыгарь».


В Минске надеются на хорошие отношения

Между тем в Минске неофициально заявляют об оптимизме. Так, профессор БГУ Михаил Ковалев, известный своими высказываниями против частного бизнеса, в интервью газете Администрации президента «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что хорошие отношения президентов Беларуси и России дают надежду, что двусторонняя торговля сбалансируется.

«Будем думать, что наша торговля будет более успешной и принесет пользу обеим странам. Ведь баланс в торговле Беларуси с Россией из-за налогового маневра и высоких цен на нефть все еще остается отрицательным. С 1995 года накопилось почти на два белорусских ВВП отрицательного сальдо торговли», — сказал он.

Профессор отметил важность того, чтобы россияне начали стимулировать потребление белорусских товаров, чтобы, кроме продуктов питания, мы стали больше продавать и автомобилей, и тракторов.
 
Теги: Минск
 
 
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