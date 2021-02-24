Варивода: Автосалоны катятся в минус, сокращают инвестиции и рабочие места

Закоренелые оптимисты надеялись на нулевой рост. Автомобильная ассоциация БАА воздержалась от консолидированного прогноза, отделавшись заявлениями отдельных спикеров для прессы.





Чтобы оценить траекторию и глубину возможного падения авторынка в нынешнем году, следует тщательнее разобраться с причинами обвала в году прошедшем. Не стану повторять уже сказанное о факторах падения рынка, но лишь добавлю упущенное специалистами: девальвация – сильнейший и главный фактор, спасший авторынок от катастрофического обвала.





В нынешнем году девальвация не предвидится. Да и потребитель уже не тот, выдохся. Кредитов как не было, так и нет. Цены на бензин растут быстрее реальных доходов населения. Потребительские настроения не растут вообще.





А тут еще продолжающийся рост цен на автомобили. Ближайшие год-два автопроизводители ЕАЭС будут постепенно возмещать потери от девальвации и повышения ставок утилизационного сбора. В былые времена я бы и уровень роста цен оценил, а нынче нельзя, боязно, МАРТ заругает…





Напомню, по итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей автодилеров – членов БАА упали на 22% к уровню 2019 года, а в январе года текущего рухнули еще на 30% к январю 2020 года.





В ближайшие месяцы падение авторынка ускорится, в том числе из-за эффекта высокой базы первого квартала прошлого года (та самая девальвация). Не исключаю, что квартал к кварталу мы увидим минус 40%, а март провалится наполовину.





Уже становится очевидным, что рынок новых автомобилей не сможет удержаться даже на уровне 2018 года, когда было продано более 48 тысяч легковушек.





Скорость падения дилерских продаж зависит и от действий правительства. 4-кратный рост ставок утильсбора на импорт из-за пределов Таможенного союза и продолжающийся негативный эффект от действия льгот многодетным и инвалидам по Указу №140 продолжат выдавливать покупателей из дилерских салонов.





Кстати, по сути своей «серый ввоз» под Указ №140 сбавил темпы роста, так и не достигнув желанной для бюджета с точки зрения дополнительных доходов цели. В ушедшем году согласно данным Белстата гражданами ввезено из-за пределов ЕАЭС 23 202 легковых автомобиля. В основном «бэу». И в основном с использованием льгот по Указу №140.





Рост импорта в этом сегменте составил «всего» 34,2%. Это уже не в 2,5 раза годом ранее. При этом общий импорт легковых автомобилей, новых и подержанных, ввозимых как физическими, так и юридическими лицами, как из государств ЕАЭС, так и из-за пределов Содружества составил 93 500 штук, что ниже показателя предшествующего года на 12,3%.





На самом деле падение общего рынка легковых автомобилей еще более существенное. Статистику искажает впечатляющий рост ввоза снегоболотоходов (квадрациклов), который отражается Белстатом также по коду ТН ВЭД 8703. Без учета квадрациклов рынок снизился бы на 27,3% (!). Впрочем, квадрациклы, минуя дилерские салоны, почти без потерь убыли на территорию Российской Федерации.





На основе сопоставления статистики Белстата и данных БАА можно сделать еще один интересный вывод. Дилерские продажи падали медленнее рынка в целом во многом из-за резкого падения ввоза гражданами легковых автомобилей из автосалонов Российской Федерации.





Картину дилерских продаж сделали привлекательнее и успехи дилеров марки Geely местного производства. Удастся ли марке продолжить количественный рост в текущем году – вопрос открытый, но рост доли на падающем рынке точно обеспечен. Я ставлю на Geely с долей рынка 25%.





Ну и напоследок немного позитива. Любое падение сменяется ростом. Затяжной рост начала нулевых закончился в 2008 году на отметке 25 тысяч и сменился спадом в 2009-2010 годах. Рост дилерских продаж в 2011-2015 годах был прерван кризисом в стране и привел к падению авторынка в 2016 году. Затем стремительный рост в 2017-2019 годах – и опять вниз.





Когда рынок вернется к росту – вопрос преждевременный. Точно не в этом году. А пока автосалоны катятся в финансовый минус, сокращают инвестиции и рабочие места. Кто-то скажет, что не все. И с этим я тоже соглашусь.