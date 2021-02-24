"Высокопоставленные белорусские чиновники хотят нам помочь" Очередное интервью Тихановской снова рвет YouTube

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gazetaby.com "Лукашенко удерживается только благодаря насилию, на страхе людей, он дал возможность бить белорусов без всяких на то оснований. Вот его поддержка, но она шатается. BYPOL постоянно получает информацию из кабинетов высокопоставленных чиновников. Это говорит о том, что нам хотят помочь", — цитирует Тихановскую





Она охарактеризовала Лукашенко, как хитрого, жесткого и жестокого человека, о котором в памяти людей не останется ничего хорошего.





"Я до последнего верила в его человечность. Я знала о насилии в прошлые годы. Но в этом году мне казалось, что он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет, что ошибся и не должен был этого делать. Верила в это до последнего.





Я думаю, что Лукашенко сделал и много хорошего для страны, но это все обнулилось. Никто не вспомнит каких-то его сильных поступков, которые были «до». Он теперь ассоциируется только с насилием.





Лукашенко укрепляется в своих глазах через ВНС, это смешно. Уже не вернется к белорусам понятие, что Лукашенко сильный. Любовь к Лукашенко, возможно, осталась у тех, кто смотрит ТВ, кто слышал про протесты, но не видел их и не верит.





Это очень маленькая часть населения. Большинство знает, что происходит, большинство терпеть его не могут, но большинству страшно, и это понятно", — отметила Светлана Тихановская.





Лукашенко, по ее мнению, давно утратил связь с белорусами, недооценил людей и переоценил себя:





"Протесты в Беларуси не стухли, поменялась картинка, форма, но протестные настроения никуда не ушли. Люди все равно выходят, борются, самоорганизуются. Сейчас время партизанщины, когда ты не можешь действовать открыто: это прямая дорога в тюрьму. Ни люди, ни мы этого не хотим. Точечные акции их так раздражают, что мы не сдаемся. И они должны знать, что мы не сдадимся".





Политик считает, что весной протесты возобновятся, и говорит, что Лукашенко нужно предоставить гарантии личной безопасности в случае ухода:





"Это должно стать пунктом переговоров. Если бы все зависело от меня, то, чтобы прекратить террор, да. Как это обычно делается: маленький домик с охраной личной, да".





В будущем она видит Лукашенко «одиноким человеком, которого никто не поминает добрым словом и который каждый вечер жалеет о том, что сделал со своим народом».





Сама Светлана призналась, что хотела бы быть полезной для страны после возвращения:





"Я думаю, что после такого колоссального опыта смогу быть полезна в построении новой страны вместе с белорусами. И я себя вижу работающей в области по защите прав человека. Это то, к чему у меня лежит душа".



