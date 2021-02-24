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Парк обновляется: новые автобусы и электробусы начали работать в Минске
24.02.2021 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев – Sputnik. Эксплуатация новых автобусов МАЗ-203, а также электробусов "Белкоммунмаш" модели Е321 усовершенствованной конструкции, началась в столице, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.
Автобус МАЗ-203 оснащен двигателем экологического класса Евро-5 и имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Новый транспорт вмещает до 150 пассажиров. Всего в начале 2021 года Минсктранс получил пять таких автобусов.
Электробусов "Белкоммунмаш" модели Е321 в столице пока только девять.
© Sputnik / Александр Уткин
Ранее в Минтрансе Беларуси
Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.
Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко
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