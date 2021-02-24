Парк обновляется: новые автобусы и электробусы начали работать в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 фев – Sputnik. Эксплуатация новых автобусов МАЗ-203, а также электробусов "Белкоммунмаш" модели Е321 усовершенствованной конструкции, началась в столице, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

Автобус МАЗ-203 оснащен двигателем экологического класса Евро-5 и имеет низкий пол, что облегчает посадку и высадку пассажиров. Новый транспорт вмещает до 150 пассажиров. Всего в начале 2021 года Минсктранс получил пять таких автобусов.

Электробусов "Белкоммунмаш" модели Е321 в столице пока только девять.

Ранее в Минтрансе Беларуси сообщали , что разрабатывается государственная программа до 2025 года, в которой прописано развитие электротранспорта. По ней планируется электрифицировать 30% всего городского пассажирского транспорта республики.

Реализация плана начнется сначала в Минске и областных городах, а также в населенных пунктах с более 100 тысячами жителей. Каждый конкретный регион будет вырабатывать собственную транспортную стратегию самостоятельно.

Во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании премьер-министр республики Роман Головченко заявил , что в стране планируется выпускать малогабаритную, коммунальную технику, пассажирский и грузовой электротранспорт, легковой и индивидуальный транспорт. А к концу пятилетки треть городского транспорта станет электрической.