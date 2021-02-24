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Протестующие ворвались в здание университета в Ереване
Источник материала: ОНТ
Несколько десятков протестующих ворвались в здание Ереванского государственного университета. Об этом 24 февраля
Демонстранты ходят по коридорам ЕГУ, заходят в кабинеты с призывами к студентам и преподавателям поддержать требования отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Звучит лозунг «Армения без Никола».
К зданию учреждения образования подтянулись силы полиции.
Фото: РИА «Новости» / Асатур Есаянц
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Несколько десятков протестующих ворвались в здание Ереванского государственного университета. Об этом 24 февраля информирует ТАСС. Демонстранты ходят по...
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