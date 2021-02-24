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За кадром «Беларусьфильма»: фотоэкскурсия по киностудии

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

За кадром «Беларусьфильма»: фотоэкскурсия по киностудии

Условия социальной дистанции и самоизоляции внесли в нашу жизнь коррективы. И самым лучшим вариантом отдыха стал домашний просмотр кино с близкими. Но как же интересно заглянуть за кадр и узнать, как же там все устроено! Мы посетили «Беларусьфильм»  и восхитились закулисьем киностудии: съемочные павильоны, декорации, склады и костюмерные - масштаб нас просто поразил! Делимся с вами фото и видео этого уникального места.





Самый большой съемочный павильон в Беларуси. Его площадь составляет 1200 квадратных метров!


Декорации съемок фильма


Склад обуви и головных уборов. 19 тысяч экземпляров!


Склад реквизита, где хранится более 20 тысяч уникальных единиц!


Склад военной одежды. 20 тысяч единиц формы, которая до сих пор используется для съемок


Склад мужской одежды. Здесь, например, хранятся костюмы из фильма "Буратино", а также одежда, которая использовалась в сериале "Чернобыль" от HBO.


Склад женской одежды. Тысячи единиц платьев и других предметов одежды!


Мебельный склад, где собраны вещи разных эпох и стилей. Некоторым предметам более ста лет!


«Беларусьфильм»  открыт для посещений. Приходите и вы сможете увидеть уникальное закулисье своими глазами!


Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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Условия социальной дистанции и самоизоляции внесли в нашу жизнь коррективы. И самым лучшим вариантом отдыха стал домашний просмотр кино с близкими. Но как же...
 
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