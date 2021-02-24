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За кадром «Беларусьфильма»: фотоэкскурсия по киностудии
Источник материала: ОНТ
Условия социальной дистанции и самоизоляции внесли в нашу жизнь коррективы. И самым лучшим вариантом отдыха стал домашний просмотр кино с близкими. Но как же интересно заглянуть за кадр и узнать, как же там все устроено! Мы посетили «Беларусьфильм» и восхитились закулисьем киностудии: съемочные павильоны, декорации, склады и костюмерные - масштаб нас просто поразил! Делимся с вами фото и видео этого уникального места.
«Беларусьфильм» открыт для посещений. Приходите и вы сможете увидеть уникальное закулисье своими глазами!
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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Условия социальной дистанции и самоизоляции внесли в нашу жизнь коррективы. И самым лучшим вариантом отдыха стал домашний просмотр кино с близкими. Но как же...
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