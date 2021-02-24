В Киеве радикалы пытались штурмовать офис Зеленского

Источник материала: ОНТ

Украинские радикалы пытались штурмовать офис Зеленского в Киеве. Около трёх тысяч человек накануне вечером собрались якобы на мирный митинг. Протест быстро превратился в драку. Есть пострадавшие и порядка двух десятков задержанных.

Президентский офис оцепила полиция. Националисты забросали силовиков файерами, петардами и брусчаткой. Они срывали каски с полицейских. В ответ гвардейцы распылили огнетушитель. Есть пострадавшие с ожогами глаз с обеих сторон. Радикалы вели себя агрессивно. Досталось и журналистам – съёмочную группу телеканала «112» митингующие выследили в толпе, окружили и стали оскорблять.

За участие в протесте, судя по сообщениям в Сети, платили. Блокировали офис президента Украины соратники Сергея Стерненко по прозвищу «Берия» и «Одесский убийца». Это 25-летний бывший глава одесской ячейки радикального движения «Правый сектор», участник Евромайдана. Вчера суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам тюрьмы за похищение человека.

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