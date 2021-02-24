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Почти 40 машин столкнулись из-за метели на трассе в Башкортостане

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почти 40 машин столкнулись из-за метели на трассе в Башкортостане

На трассе в Аургазинском районе Башкортостана (Россия) произошла серия ДТП с участием около 40 авто. Причиной аварий стала сильная метель. Об этом 24 февраля информируют «Известия» со ссылкой на главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

В результате серии ДТП пострадали десять человек, среди них две несовершеннолетние девочки 12 и 16 лет.

На месте работали пять экипажей ГИБДД, оказывавших участникам аварий помощь.

Устанавливаются причины и условия возникновения ДТП.

Фото: «Известия» / Андрей Эрштрем

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На трассе в Аургазинском районе Башкортостана (Россия) произошла серия ДТП с участием около 40 авто. Причиной аварий стала сильная метель. Об этом 24 февраля...
 
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