Почти 40 машин столкнулись из-за метели на трассе в Башкортостане

Источник материала: ОНТ

На трассе в Аургазинском районе Башкортостана (Россия) произошла серия ДТП с участием около 40 авто. Причиной аварий стала сильная метель. Об этом 24 февраля информируют «Известия» со ссылкой на главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова.

В результате серии ДТП пострадали десять человек, среди них две несовершеннолетние девочки 12 и 16 лет.

На месте работали пять экипажей ГИБДД, оказывавших участникам аварий помощь.

Устанавливаются причины и условия возникновения ДТП.

Фото: «Известия» / Андрей Эрштрем

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