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Почти 40 машин столкнулись из-за метели на трассе в Башкортостане
Источник материала: ОНТ
На трассе в Аургазинском районе Башкортостана (Россия) произошла серия ДТП с участием около 40 авто. Причиной аварий стала сильная метель. Об этом 24 февраля
В результате серии ДТП пострадали десять человек, среди них две несовершеннолетние девочки 12 и 16 лет.
На месте работали пять экипажей ГИБДД, оказывавших участникам аварий помощь.
Устанавливаются причины и условия возникновения ДТП.
Фото: «Известия» / Андрей Эрштрем
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На трассе в Аургазинском районе Башкортостана (Россия) произошла серия ДТП с участием около 40 авто. Причиной аварий стала сильная метель. Об этом 24 февраля...
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