Протесты в Испании продолжаются вторую неделю: в списках задержанных – 131 человек

Источник материала: ОНТ

Столкновения с полицией и массовые задержания уже вторую неделю не прекращаются в Испании.

В сводках задержанных – 131 имя. За решетку угодили не только протестующие, но и мародёры (магазины в Барселоне и Мадриде начали грабить в первые дни беспорядков). Под стражей находятся и те, кто совершил нападение на представителей власти. Только в каталонской столице в стычках ранили семерых полицейских. Несмотря на продолжающиеся беспорядки, власти свою позицию не меняют – не стоит путать свободу слова и призывы к насилию. Полиция и спецназ не уйдут с улиц, пока не наведут порядок. Напомним, беспорядки начались из-за ареста рэпера, который публично прославлял терроризм и оскорблял короля Испании.

Фото: АР

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