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50 кг сладостей военнослужащим подарил Белорусский союз женщин
Источник материала: ОНТ
50 килограммов сладостей для людей в погонах – такой подарок подготовил Белорусский союз женщин ко Дню защитников Отечества.
Торты, пирожные и пироги для военнослужащих и офицеров подразделений Министерства обороны и внутренних войск Бобруйска выпекали городские организации общепита. Для украшения – необычный тематический декор. Подарки получились не только красивыми, но и душевными. Представительниц прекрасного пола солдаты торжественно встречали строевым маршем на плацу.
С поздравлениями и подарками представительницы Бобруйской городской организации Белорусского союза женщин побывали в трёх войсковых частях. К поздравлениям присоединились и неравнодушные горожане. Дань уважения людям в погонах выразили патриотическим автопробегом.
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50 килограммов сладостей для людей в погонах – такой подарок подготовил Белорусский союз женщин ко Дню защитников Отечества. Торты, пирожные и пироги для...
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