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50 кг сладостей военнослужащим подарил Белорусский союз женщин

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

50 кг сладостей военнослужащим подарил Белорусский союз женщин

50 килограммов сладостей для людей в погонах – такой подарок подготовил Белорусский союз женщин ко Дню защитников Отечества. 

Торты, пирожные и пироги для военнослужащих и офицеров подразделений Министерства обороны и внутренних войск Бобруйска выпекали городские организации общепита. Для украшения – необычный тематический декор. Подарки получились не только красивыми, но и душевными. Представительниц прекрасного пола солдаты торжественно встречали строевым маршем на плацу. 

Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин: «Конечно, они сейчас выполняют очень важную миссию для себя. Для своего Отечества. Учатся быть настоящими мужчинами, принимать решения. Приятно, когда тебя помнят, когда уделяют внимание». 

Александр Артимович, командир отделения инженерно-аэродромного полка: «Очень приятно, чувствуется, что ты настоящий защитник. На гражданке так не чувствовался праздник. Когда ты служишь, это гораздо приятнее ощущать».

С поздравлениями и подарками представительницы Бобруйской городской организации Белорусского союза женщин побывали в трёх войсковых частях. К поздравлениям присоединились и неравнодушные горожане. Дань уважения людям в погонах выразили патриотическим автопробегом.  

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50 килограммов сладостей для людей в погонах – такой подарок подготовил Белорусский союз женщин ко Дню защитников Отечества.  Торты, пирожные и пироги для...
 
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