|
Таможня в Огайо перехватила партию кукурузных хлопьев, покрытых кокаином. Груз оценили в 2,8 миллиона долларов
Источник материала: ОНТ
В Цинциннати (Огайо, США) таможней была перехвачена партия кукурузных хлопьев, которые покрывала не сахарная глазурь, а кокаин. Об этом
Уточняется, что в партии было порядка 20 кг покрытых кокаином хлопьев. Стоимость наркотика оценили в $2,8 миллиона.
Хлопья прибыли в США из Перу и должны были далее отправиться в Гонконг. На товар обратила внимание собака-ищейка. Сотрудники таможни проверили содержимое одной из коробок, и выяснили, что хлопья покрыты кокаином.
Фото: U.S. Customs and Border Protection
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таможня в Огайо перехватила партию кукурузных хлопьев, покрытых кокаином. Груз оценили в 2,8 миллиона долларов
В Цинциннати (Огайо, США) таможней была перехвачена партия кукурузных хлопьев, которые покрывала не сахарная глазурь, а кокаин. Об этом информирует Министерство...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)