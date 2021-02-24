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Таможня в Огайо перехватила партию кукурузных хлопьев, покрытых кокаином. Груз оценили в 2,8 миллиона долларов

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Таможня в Огайо перехватила партию кукурузных хлопьев, покрытых кокаином. Груз оценили в 2,8 миллиона долларов

В Цинциннати (Огайо, США) таможней была перехвачена партия кукурузных хлопьев, которые покрывала не сахарная глазурь, а кокаин. Об этом информирует Министерство внутренней безопасности США.

Уточняется, что в партии было порядка 20 кг покрытых кокаином хлопьев. Стоимость наркотика оценили в $2,8 миллиона.

Хлопья прибыли в США из Перу и должны были далее отправиться в Гонконг. На товар обратила внимание собака-ищейка. Сотрудники таможни проверили содержимое одной из коробок, и выяснили, что хлопья покрыты кокаином.

Фото: U.S. Customs and Border Protection

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В Цинциннати (Огайо, США) таможней была перехвачена партия кукурузных хлопьев, которые покрывала не сахарная глазурь, а кокаин. Об этом информирует Министерство...
 
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