Правительство заморозило цены на 62 товара и 50 лекарств

Источник материала: ОНТ

Реальные шаги по сдерживанию цен. Правительство фактически замораживает стоимость пакета «социально значимых товаров» и лекарств. Они смогут подорожать всего на 0,2% в месяц.

В списке – рис, мука, хлеб, гречка, сахар, свинина… Всего 62 позиции, среди которых и непродовольственные товары. В перечне лекарств – 50 наименований. До конца месяца цены на товары из перечня Совмина вообще не сдвинутся с места. Предельно допустимое повышение может быть лишь в марте. За соблюдением требований, как и за всей цепочкой формирования стоимости товаров, будут следить Министерство антимонопольного регулирования, Минздрав, областные исполкомы и Мингорисполком. При необходимости будут корректировать и ассортимент.

Фото: БЕЛТА

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