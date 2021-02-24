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Правительство заморозило цены на 62 товара и 50 лекарств
Источник материала: ОНТ
Реальные шаги по сдерживанию цен. Правительство фактически замораживает стоимость пакета «социально значимых товаров» и лекарств. Они смогут подорожать всего на 0,2% в месяц.
В списке – рис, мука, хлеб, гречка, сахар, свинина… Всего 62 позиции, среди которых и непродовольственные товары. В перечне лекарств – 50 наименований. До конца месяца цены на товары из перечня Совмина вообще не сдвинутся с места. Предельно допустимое повышение может быть лишь в марте. За соблюдением требований, как и за всей цепочкой формирования стоимости товаров, будут следить Министерство антимонопольного регулирования, Минздрав, областные исполкомы и Мингорисполком. При необходимости будут корректировать и ассортимент.
Фото: БЕЛТА
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Реальные шаги по сдерживанию цен. Правительство фактически замораживает стоимость пакета «социально значимых товаров» и лекарств. Они смогут подорожать всего на...
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