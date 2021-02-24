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Беларусь в 2020-м году выполнила все социальные гарантии для работников
Источник материала: ОНТ
Социально ориентированное государство на практике! Беларусь в прошлом году выполнила все гарантии для работников.
Предприятия работали без сбоя, сохранены коллективы. Уровень доходов жителей вырос на 4%, зарплата – на 8%. Хотя некоторые отрасли, как и во всё мире, всё же ощутили влияние пандемии – туризм, общепит и пассажирский транспорт.
В условиях пандемии государство оказало беспрецедентную поддержку предприятиям и бизнесу. Главные векторы года и в целом пятилетки – стимулирование потребления, развитие экспорта, привлечение новых инвестиций.
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Социально ориентированное государство на практике! Беларусь в прошлом году выполнила все гарантии для работников. Предприятия работали без сбоя, сохранены...
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