Беларусь в 2020-м году выполнила все социальные гарантии для работников

Источник материала: ОНТ

Социально ориентированное государство на практике! Беларусь в прошлом году выполнила все гарантии для работников.

Предприятия работали без сбоя, сохранены коллективы. Уровень доходов жителей вырос на 4%, зарплата – на 8%. Хотя некоторые отрасли, как и во всё мире, всё же ощутили влияние пандемии – туризм, общепит и пассажирский транспорт.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «2021-й год он уже начался. И, конечно, те проблемы, которые были в 20-м году перешли и в январь. Тем не менее, в целом экономика приросла более чем на 1%. Особое влияние оказала промышленность. В первую очередь, четыре ключевые отрасли. Это нефтянка, производство калийных удобрений, деревообработка. Дала положительный результат IT-сфера. Ожидается, что по результатам первого квартала мы будем иметь прирост около 0,3 – 0,5%».

В условиях пандемии государство оказало беспрецедентную поддержку предприятиям и бизнесу. Главные векторы года и в целом пятилетки – стимулирование потребления, развитие экспорта, привлечение новых инвестиций.



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