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Беременная Меган Маркл впервые появилась перед камерами

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беременная Меган Маркл впервые появилась перед камерами

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые появились перед камерами после информации о скором прибавлении в семье.

Опубликованное в Сети видео было снято в особняке пары в Калифорнии (США) для продвижения их собственного подкаста. По словам Меган Маркл, подкаст должен побудить людей к интересным обсуждениям. Гарри, в свою очередь, отметил, что подобные беседы могут вдохновлять, обучать и даже бросать вызовы.

Маркл на видео предстала в светлом платье с лимонной аппликацией. На женщине заметили украшения и часы. Общая стоимость украшений и наряда Меган составила около $40 тысяч, отмечает «360». Принц Гарри был одет сдержанно – в черные брюки и белую рубашку.


Фото: TASS/PA/Clodagh Kilcoyne 

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Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые появились перед камерами после информации о скором прибавлении в семье. Опубликованное в Сети видео было снято в...
 
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