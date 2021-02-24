|
Беременная Меган Маркл впервые появилась перед камерами
Источник материала: ОНТ
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые появились перед камерами после информации о скором прибавлении в семье.
Опубликованное в Сети
Маркл на видео предстала в светлом платье с лимонной аппликацией. На женщине заметили украшения и часы. Общая стоимость украшений и наряда Меган составила около $40 тысяч,
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые появились перед камерами после информации о скором прибавлении в семье. Опубликованное в Сети видео было снято в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)