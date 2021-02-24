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В Грузии и Армении протесты вспыхнули с новой силой

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Грузии и Армении протесты вспыхнули с новой силой

В Тбилиси причиной стал штурм офиса партии «Единое национальное движение» и арест её руководителя Нико Мелия. Его сторонники пытались забаррикадироваться, но спецназ применил слезоточивый газ. 

Лидера грузинской оппозиции обвинили в организации штурма парламента во время беспорядков летом 2019 года в грузинской столице. Накануне демонстранты блокировали центральные улицы и собрались у парламента. Некоторые, несмотря на комендантский час, заявили, что будут жить в палатках до пятницы. На 26 февраля запланирована масштабная акция протеста.

А в Ереване демонстранты собрались у здания правительства, чтобы помешать премьер-министру Николу Пашиняну попасть на его рабочее место. Затем они также перекрывали улицы. Полиция применила силу и задерживала протестующих. Волнения в Армении начались из-за отказа Пашиняна уйти в отставку.  

 

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В Тбилиси причиной стал штурм офиса партии «Единое национальное движение» и арест её руководителя Нико Мелия. Его сторонники пытались забаррикадироваться, но...
 
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