|
Число жертв тюремных бунтов в Эквадоре достигло 67
Источник материала: ОНТ
На вспыхнувших в трех тюрьмах Эквадора бунтах число погибших заключенных достигло 67. Об этом
Сведений о пострадавших правоохранителях нет.
По предварительной информации, бунты были спровоцированы борьбой враждующих банд наркоторговцев.
Фото: TASS/EPA/Robert Puglla
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На вспыхнувших в трех тюрьмах Эквадора бунтах число погибших заключенных достигло 67. Об этом информирует агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)