ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Более 35 миллионов рублей банки Беларуси направили на благотворительность в 2020 году

24.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Более 35 миллионов рублей банки Беларуси направили на благотворительность в 2020 году

Более 35 миллионов рублей направили белорусские банки на благотворительность в прошлом году. Итоги озвучили в банковской ассоциации. 

Около половины средств ушли на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть – на поддержку больниц и поликлиник. Помогли также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, средства направлялись и на другие социально значимые цели. Такая работа будет продолжена и в этом году. 

Ассоциация белорусских банков создана более 30 лет назад. Сегодня она объединяет 35 банков и организаций и сотрудничает с международными структурами и компаниями. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 35 миллионов рублей направили белорусские банки на благотворительность в прошлом году. Итоги озвучили в банковской ассоциации.  Около половины средств ушли...
 
Новости дня
Новости разные
 
К чему приведет арест украинской «трубы», которую в 2019 году купил олигарх Воробей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by