Более 35 миллионов рублей банки Беларуси направили на благотворительность в 2020 году

Источник материала: ОНТ

Более 35 миллионов рублей направили белорусские банки на благотворительность в прошлом году. Итоги озвучили в банковской ассоциации.

Около половины средств ушли на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть – на поддержку больниц и поликлиник. Помогли также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, средства направлялись и на другие социально значимые цели. Такая работа будет продолжена и в этом году.

Ассоциация белорусских банков создана более 30 лет назад. Сегодня она объединяет 35 банков и организаций и сотрудничает с международными структурами и компаниями.

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