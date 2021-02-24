|
Более 35 миллионов рублей банки Беларуси направили на благотворительность в 2020 году
Источник материала: ОНТ
Более 35 миллионов рублей направили белорусские банки на благотворительность в прошлом году. Итоги озвучили в банковской ассоциации.
Около половины средств ушли на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть – на поддержку больниц и поликлиник. Помогли также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям, средства направлялись и на другие социально значимые цели. Такая работа будет продолжена и в этом году.
Ассоциация белорусских банков создана более 30 лет назад. Сегодня она объединяет 35 банков и организаций и сотрудничает с международными структурами и компаниями.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 35 миллионов рублей направили белорусские банки на благотворительность в прошлом году. Итоги озвучили в банковской ассоциации. Около половины средств ушли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)