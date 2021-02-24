Источник материала: ОНТ

Чеки «Жильё» подорожали. Индекс цен на строительство в Минске в очередной раз пересчитали по сравнению со стоимостью на конец 91-го года.

Чеками могут воспользоваться минчане и члены их семей, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить взнос в кооперативе, индивидуальное или коллективное строительство, реконструкцию домов. Чеками также можно погасить банковский кредит, выданный на эти цели.

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