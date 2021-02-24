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Коллапс на границе продолжается
Источник материала: Навiны
Сложная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.
По данным Госпогранкомитета на 12:00, своей очереди на выезд ожидает около 1000 большегрузов.
Самые длинные «колейки» как обычно на литовском направлении:
В трех пунктах пропуска на границе с Польшей образовалась очередь из более 120 фур:
Практически столько же грузовиков стоит на латвийском направлении:
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Сложная ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается.
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