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«Еще немного – и лапти придется надевать»

24.02.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Еще немного – и лапти придется надевать»
Иллюстративное фото
Продолжим по Сочи. По данным ТГ-канала «Ник и Майк», Лукашенко должен был быть в Сочи до среды.

Разговор в понедельник сложился так, как сложился. С Медведевым не встретились, зато на свежем воздухе время провели. «Массандра» в своем телеграм-канале потом радостно отчитывалась, что встреча затянулась на целых 6,5 часов. Ага, очень удобно общаться, съезжая с горы…

С Путиным созвонились еще вчера, но денег все равно не дали. Попутно «Газпром» прекращает стройку в Минске. Настроения кататься на лыжах в одиночку нет. Тем более без денег. А тут уже и мука в Гомеле закончилась. Еще немного – и лапти придется надевать.

Только и остается, что вспоминать, как ловко обошел Путина на снегоходе. Тоже достижение в нынешних условиях, между прочим.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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А тут уже и мука в Гомеле закончилась.
 
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