Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Кто из знаков зодиака не способен на семью

Почему не стоит завязывать отношения с Раком

Как ведёт себя Рак в любви

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему с этим знаком зодиака не выйдет построить семью Женщина Рак, определенно не может быть той самой хранительницей очага и уюта.

Женщина Рак, определенно не может быть той самой хранительницей очага и уюта. Такие женщины чаще всего становятся любовницами, подругами или просто остаются как жизненный опыт у многих мужчин.Даже если женщине Раку удастся выйти замуж, природой ей не дано отдавать и жертвовать себя на благо других. Это совершенно не обозначает, что такие люди не хотят семью, не хотят быть любимыми и любить, напротив, их чрезвычайно сильное желание получить все и сразу даёт отпечаток на судьбу.Женщина Рак, это по своей натуре человек, который поддается ситуации, плывет по течению, но вместе с тем делает попытки вынырнуть. Часто поведения такой дамы в проблемных ситуациях можно сравнить с трясиной. Ведь вместо того, чтобы сохранять спокойствие и рассудительность, она делает хаотичные движение то вверх, то вправо, то ещё куда-то в поисках решения, и по сути увязает в неприятностях ещё глубже.У Раков есть одно преимущество перед другими дамами, оно заключается в том, что такие женщины действительно больше подходят на роль любовницы. Они никогда не зудят на предмет подарков, не пытаются изменить своего партнёра, не просят и не требуют.Они согласны на свободные отношения и просят только правду взамен. Мужчин это цепляет, но не как с точки зрения потенциального партнёра, не для жизни и создания семьи, а как правило для того, чтобы развлечься, получить дозу заряда. Стоит сказать что женщина Рак это верная подруга в отношениях. С ней легко, потому что она не создаёт проблем, она просто делает свою работу, занимается своими делами.Безусловно женщина Рак умеет любить, но она всегда делает это по своему, потому, что часто ее методы и жизненные позиции не воспринимаются обществом. К слову, на мнение того самого общества ей далеко не наплевать, но почему-то делает вид, что не интересуется мнением со стороны.Раки умеют принимать любовь. Такие знаки зодиака, особенно если это женщины, берут от отношений много, и в эмоциональном и в материальном плане, кроме того это касается и физической близости. Очень часто по итогу отношений таким девушкам трудно оставить своего бывшего партнёра и начать жизнь с чистого листа.Несомненно женщины Раки заслуживают на любовь, счастье и отношения, поэтому астрологи советуют такими девушкам слушать свое сердце и при любых обстоятельствах быть с человеком, который не предаст. Те, кто может дать слабину хоть на минуту, не предназначены Ракам судьбой. Эти женщины сильные и слабые одновременно, у каждой из них своя тяжёлая история. Если девушка, рождённая под этим знаком действительно хочет обрести свое счастье, ей нужно кардинально изменить свое отношение к миру.