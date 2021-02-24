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Почему с этим знаком зодиака не выйдет построить семью
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Кто из знаков зодиака не способен на семью
Женщина Рак, определенно не может быть той самой хранительницей очага и уюта. Такие женщины чаще всего становятся любовницами, подругами или просто остаются как жизненный опыт у многих мужчин.
Даже если женщине Раку удастся выйти замуж, природой ей не дано отдавать и жертвовать себя на благо других. Это совершенно не обозначает, что такие люди не хотят семью, не хотят быть любимыми и любить, напротив, их чрезвычайно сильное желание получить все и сразу даёт отпечаток на судьбу.
Почему не стоит завязывать отношения с Раком
Женщина Рак, это по своей натуре человек, который поддается ситуации, плывет по течению, но вместе с тем делает попытки вынырнуть. Часто поведения такой дамы в проблемных ситуациях можно сравнить с трясиной. Ведь вместо того, чтобы сохранять спокойствие и рассудительность, она делает хаотичные движение то вверх, то вправо, то ещё куда-то в поисках решения, и по сути увязает в неприятностях ещё глубже.
У Раков есть одно преимущество перед другими дамами, оно заключается в том, что такие женщины действительно больше подходят на роль любовницы. Они никогда не зудят на предмет подарков, не пытаются изменить своего партнёра, не просят и не требуют.
Они согласны на свободные отношения и просят только правду взамен. Мужчин это цепляет, но не как с точки зрения потенциального партнёра, не для жизни и создания семьи, а как правило для того, чтобы развлечься, получить дозу заряда. Стоит сказать что женщина Рак это верная подруга в отношениях. С ней легко, потому что она не создаёт проблем, она просто делает свою работу, занимается своими делами.
Как ведёт себя Рак в любви
Безусловно женщина Рак умеет любить, но она всегда делает это по своему, потому, что часто ее методы и жизненные позиции не воспринимаются обществом. К слову, на мнение того самого общества ей далеко не наплевать, но почему-то делает вид, что не интересуется мнением со стороны.
Раки умеют принимать любовь. Такие знаки зодиака, особенно если это женщины, берут от отношений много, и в эмоциональном и в материальном плане, кроме того это касается и физической близости. Очень часто по итогу отношений таким девушкам трудно оставить своего бывшего партнёра и начать жизнь с чистого листа.
Несомненно женщины Раки заслуживают на любовь, счастье и отношения, поэтому астрологи советуют такими девушкам слушать свое сердце и при любых обстоятельствах быть с человеком, который не предаст. Те, кто может дать слабину хоть на минуту, не предназначены Ракам судьбой. Эти женщины сильные и слабые одновременно, у каждой из них своя тяжёлая история. Если девушка, рождённая под этим знаком действительно хочет обрести свое счастье, ей нужно кардинально изменить свое отношение к миру.
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Женщина Рак, определенно не может быть той самой хранительницей очага и уюта.
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