Минск: в двух авариях с участием разных Jaguar пострадали школьники. Возбуждено дело (обновлено)

Источник материала: Onliner

19 февраля на улице Городецкой под колеса кроссовера Jaguar попал внезапно выбежавший на проезжую часть 9-летний мальчик. А ближе к вечеру под другой Jaguar попала 12-летняя школьница на улице Жудро. Оба ребенка доставлены в больницу. Сегодня стало известно, делом занялся СК.

«19 февраля около 08:10 водитель Jaguar E-Pace, двигаясь по улице Городецкой (со стороны улицы Острошицкой в направлении МКАД), совершил наезд на внезапно выбежавшего на дорогу ребенка 2012 года рождения», — сообщили в ГАИ Минска.





За рулем кроссовера находилась женщина 1974 года рождения. Инспекторы уточнили, что мальчик перебегал улицу на красный свет, а Jaguar двигался на зеленый. От удара мальчика отбросило на двигавшийся встречный Opel Astra под управлением 48-летнего мужчины. Произошел повторный наезд. С различными травмами мальчик был доставлен в больницу.









В среду, 24 февраля, в СК сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение ПДД лицом, управляющим ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).









В тот же день стало известно еще об одном происшествии, в обстоятельствах которого фигурируют Jaguar и ребенок. На улице Жудро под колеса кроссовера попала 13-летняя девочка. «Женщина за рулем автомобиля двигалась по прилегающей территории жилого дома и сбила девочку 2008 года рождения, — такова предварительная версия Госавтоинспекции. — Школьница выбежала из-за припаркованных машин. С травмами ее доставили в медучреждение».







