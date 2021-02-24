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Twitter забанил аккаунты российской «фабрики троллей»

24.02.2021 12:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Социальная сеть Twitter забанила 100 учетных записей, связанных с российской «фабрикой троллей» — так западная пресса называет аккаунты, связанные с «Агентством интернет-исследований» со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге. «Агентство» считают ответственным за деятельность, связанную со вмешательством в выборы американского президента в 2016 году.

Сеть насчитывает более 370 аккаунтов, она состоит из нескольких групп, в которую, утверждают в Twitter, входят и 100 учетных записей из России, остальные распределены между Ираном и Арменией.

Баны последовали за нарушение правил пользования сервисом. Отмечается, что с 2018 года Twitter выявил более 85 тыс. аккаунтов, манипулирующих правилами площадки и участвовавших в различных кампаниях.

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Социальная сеть Twitter забанила 100 учетных записей, связанных с российской «фабрикой троллей» — так западная пресса называет аккаунты, связанные с «Агентством...
 
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